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Кравчук про нормандську зустріч: без нових підходів неможливо сподіватися на зрушення

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 13:01
Кравчук про нормандську зустріч: без нових підходів неможливо сподіватися на зрушення Фото: Леонід Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: Владислав Красінський

Без нових підходів до врегулювання ситуації на Донбасі неможливо сподіватися на зрушення в мирному процесі. На завтрашній зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" можуть обговорити ці питання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

Зазначимо, завтра має пройти зустріч радників у форматі відеоконференції.

"Якщо цього не станеться й не буде дана оцінка ситуації, не будуть запропоновані нові підходи до "дорожньої карти", то сподіватися на будь-які зрушення в цьому процесі буде неможливо", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна на сьогодні виконала всі умови для наступного нормандського саміту, однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Крім того, МЗС України розцінив рішення Росії в односторонньому порядку передати полонених через посередника підривом нормандського формату.

"Цей крок є ударом по нормандскому формату і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу по забезпеченню звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей", - заявили в МЗС.

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