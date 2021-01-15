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Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 19:36
Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу Фото: Володимир Зеленський та Ангела Меркель (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання врегулювання на Донбасі. Зеленський поскаржився на відсутність прогресу в процесі мирного врегулювання.

Про це повідомив Офіс президента України.

Глава держави проінформував Меркель, що режим припинення вогню на Донбасі "загалом дотримується, хоча й зі складнощами". Зеленський повідомив про загибель українського військового цього тижня та поранення напередодні розмови.

Однак, як акцентував Зеленський, крім перемир'я, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, хоча Україна виконала всі домовленості паризького саміту "нормандської четвірки".

Крім того, сторони визнали конструктивними нещодавні переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні.

"Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня", - додали в ОП.

Нагадаємо, 12 січня в Берліні відбулися переговори радників "нормандської четвірки" щодо Донбасу. За результатами переговорів радники вирішили зустрітися знову.

Додамо, з початку 15 січня проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушували перемир'я на Донбасі.

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Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
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