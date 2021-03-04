Соціолог оцінив перспективи створення нової "партії Зеленського"

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Можливо, в цьому є сенс, але СН - це партія Зеленського і залежить від рейтингу Зеленського у великій мірі. Вона вже набула певний свій рейтинг", - вважає він.

За його словами, умовна "партія Зеленського" буде така ж партія, як і "Слуга народу". Соціолог зазначив, що СН, йдучи на вибори без половини людей, які там є, без баласту, набере десь стільки ж, як і якась нова "партія Зеленського".

"Простіше, напевно, говорити про якесь "оновлення", якщо створюється нова партія, тому така ідея, мабуть, має право на існування", - зазначив він.