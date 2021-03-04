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Социолог оценил перспективы создания новой "партии Зеленского"

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Власть раздумывает над возможностью создания новой партии президента Украины Владимира Зеленского. Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил перспективы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Возможно, в этом есть смысл, но СН - это партия Зеленского и зависит от рейтинга Зеленского в большой степени. Она уже приобрела определенный свой рейтинг", - считает он.

По его словам, условная "партия Зеленского" будет такая же партия, как и "Слуга народа". Социолог отметил, что СН, идя на выборы без половины людей, которые там есть, без балласта, наберет где-то столько же, как и какая-то новая "партия Зеленского".

"Проще, наверное, говорить о каком-то "обновлении", если создается новая партия, поэтому такая идея, наверное, имеет право на существование", - отметил он.

Напомним, партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. На повестке дня - изменения в системе управления партией.

РБК-Украина писало, что, по данным опроса КМИС за февраль, "Слуга народа" утратила лидерство.

Отметим, социолог объяснил, почему рейтинг Зеленского вырос после двух раундов санкций.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийпартияСлуга народа
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