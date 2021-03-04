Социолог оценил перспективы создания новой "партии Зеленского"

Власть раздумывает над возможностью создания новой партии президента Украины Владимира Зеленского. Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил перспективы.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Возможно, в этом есть смысл, но СН - это партия Зеленского и зависит от рейтинга Зеленского в большой степени. Она уже приобрела определенный свой рейтинг", - считает он.
По его словам, условная "партия Зеленского" будет такая же партия, как и "Слуга народа". Социолог отметил, что СН, идя на выборы без половины людей, которые там есть, без балласта, наберет где-то столько же, как и какая-то новая "партия Зеленского".
"Проще, наверное, говорить о каком-то "обновлении", если создается новая партия, поэтому такая идея, наверное, имеет право на существование", - отметил он.
Напомним, партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. На повестке дня - изменения в системе управления партией.
РБК-Украина писало, что, по данным опроса КМИС за февраль, "Слуга народа" утратила лидерство.
Отметим, социолог объяснил, почему рейтинг Зеленского вырос после двух раундов санкций.