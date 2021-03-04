Соціолог пояснив, чому рейтинг Зеленського виріс після двох раундів санкцій
Після введення двох пакетів санкцій щодо проросійських телеканалів, а потім народного депутата Віктора Медведчука, рейтинг президента України Володимира Зеленського виріс. Кількість тих, хто вважає, що Україна рухається в правильному напрямку, зросла.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
Разом з тим, зросла довіра до Зеленського і задоволеність діяльністю влади як такої.
"Я, до речі, вважав, що рейтинг ОПЗЖ мав би зрости у зв'язку з цими санкціями, а Зеленського - навпаки знизитися. Судячи з того, що ми бачимо, ситуація дещо інша", - зазначив він.
За словами соціолога, українець сприйняв це так: "три телеканали і Медведчук діють в інтересах держави-агресора, і проти інтересів України, проти них вводяться санкції - значить, українська влада діє правильно".
Нагадаємо, нещодавно КМІС і СОЦИС опублікували рейтинг довіри до президента.
Також, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Петро Порошенко.