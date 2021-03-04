Соціолог пояснив, чому рейтинг Зеленського виріс після двох раундів санкцій

Після введення двох пакетів санкцій щодо проросійських телеканалів, а потім народного депутата Віктора Медведчука, рейтинг президента України Володимира Зеленського виріс. Кількість тих, хто вважає, що Україна рухається в правильному напрямку, зросла.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Разом з тим, зросла довіра до Зеленського і задоволеність діяльністю влади як такої.

"Я, до речі, вважав, що рейтинг ОПЗЖ мав би зрости у зв'язку з цими санкціями, а Зеленського - навпаки знизитися. Судячи з того, що ми бачимо, ситуація дещо інша", - зазначив він.

За словами соціолога, українець сприйняв це так: "три телеканали і Медведчук діють в інтересах держави-агресора, і проти інтересів України, проти них вводяться санкції - значить, українська влада діє правильно".