Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука . Санкції розраховані на три роки.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Офісу президента .

Санкції введені проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.

До санкційного списку потрапили:

Костянтин Вацьковський - громадянин Росії

Валерій Донченко - громадянин Росії

Наталя Лавренюк - громадянка України

Сергій Лісогор - громадянин Росії

Оксана Марченко - громадянка України

Олександр Маслюк - громадянин Росії

Віктор Медведчук - громадянин України

Михайло Попов - громадянин Росії

Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.

Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.