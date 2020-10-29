Зеленський провів екстрене засідання РНБО: що вирішили

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України. Під час засідання було прийнято ряд заходів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, Кабінет міністрів має вжити невідкладних заходів щодо тимчасового порядку ведення Єдиного реєстру декларацій, а також проведення спеціальної перевірки.

Крім того, Зеленський запропонував терміново розробити та внести на розгляд Верховної ради як невідкладний законопроект про відновлення довіри до конституційного судочинства.

Також на засіданні прийняли рішення про активізацію діяльності Комісії з питань правової реформи при президентові, а також прискорення за подання пропозицій щодо судової реформи.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що робота над законопроектом вже ведеться у взаємодії з Офісом президента.

Крім того, учасники засідання вирішили провести термінове засідання уряду в Офісі президента.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність НАЗК та системи електронного декларування.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що система е-декларування продовжить функціонувати, попри рішення КСУ.