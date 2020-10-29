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Опубліковано розпорядження КМУ про відновлення системи е-декларування

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 21:58
Опубліковано розпорядження КМУ про відновлення системи е-декларування Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження про відновлення системи електронного декларування. Робота системи була заблокована рішенням Конституційного суду України.

Розпорядження було опубліковано на урядовому порталі.

Уряд доручив Національному агентству з запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму сайті до публічної частини Єдиного держреєстру декларацій.

Також НАЗК має забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог закону "Про запобігання корупції".

Крім того, держоргани та органи місцевого самоврядування повинні забезпечити:

  • безпосередній автоматизований доступ НАЗК до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом адміністратором яких вони є;

  • користування НАЗК державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  • надання інформації, у тому числі з обмеженим доступом, за письмовими запитами НАЗК.

Нагадаємо, відповідне розпорядження було ухвалено на позачерговому засіданні уряду, яке відбулося 29 жовтня.

Як писало РБК-Україна, нещодавно КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування та заблокував роботу НАЗК та системи е-декларацій.

Сьогодні на екстреному засіданні РНБО президент Володимир Зеленський пообіцяв відновити роботу електронного декларування, попри рішення КСУ.

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