Штурм Капітолію: ноутбук Пелосі могли вкрасти для продажу Росії

При штурмі Капітолію ноутбук спікера нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі могли вкрасти для продажу спецслужбам Росії. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевіряє дану версію.

Про це пише CNN.

У той же час у ФБР відзначають, що поки немає доказів крадіжки ноутбука саме з офісу Пелосі, а інцидент перебуває на стадії розслідування. Про можливу причетність жительки Пенсільванії Райлі Джун Вільямс стало відомо після того, як її на відео упізнав колишній співмешканець.

У свідченнях, які надані під присягою, йдеться, що свідок розмовляв з друзями Вільямса, які показали відео, на якому вона бере ноутбук або зовнішній диск з офісу спікера Пелосі.

Інформатор "заявив, що Вільямс мала намір відправити комп'ютерний пристрій другу до Росії, який потім планував продати пристрій Службі зовнішньої розвідки". Він також заявив ФБР, що передача ноутбука не відбулася з невідомих причин.

При цьому поки Вільямс не звинувачується в крадіжці, їй пред'явлено обвинувачення тільки в насильницькому проникненні або хуліганстві. ФБР зазначає, що вона втекла і видалила акаунти в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Конгрес США почав розслідування провалів розвідки при штурмі Капітолію.

Як повідомило Reuters, чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій 6 січня разом з протестувальниками.