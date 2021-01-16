ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трамп хотів штурмувати Капітолій разом з протестувальниками, - Reuters

Новость на русском → США, Субота 16 січня 2021 01:58
Трамп хотів штурмувати Капітолій разом з протестувальниками, - Reuters Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій 6 січня разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Трамп хотів приєднатися до мітингувальників, аби показати їм свою підтримку.

Секретна служба США відмовила главу Білого дому від такої ідеї. Агенти попередили Трампа, що не зможуть гарантувати його безпеку, якщо він наважиться влаштовувати заворушення з протестувальниками.

"Трамп заспокоївся і замість цього сів навпочіпки у Білому домі, щоб подивитися по телебаченню кадри масових заворушень, в організації яких він звинувачується", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень у США 6 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Вашингтон Дональд Трамп капитолий
NEWS
Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
DAILY
Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19