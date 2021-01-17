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У Конгресі США почали розслідування провалів розвідки при штурмі Капітолію

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 17 січня 2021 03:41
У Конгресі США почали розслідування провалів розвідки при штурмі Капітолію Фото: штурм Капітолію (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глави чотирьох комітетів Палати представників Конгресу США направили листа директору ФБР Крістоферу Рею і керівникам інших федеральних агентств з проханням надати інформацію про збої в роботі розвідки і забезпечення безпеки, які призвели до безладів в будівлі Капітолія, 6 січня. Підписанти вимагають надати їм документи і брифінги про те, що передувало його відсутності.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Глави чотирьох комітетів визначили три основні напрямки свого майбутнього розслідування. По-перше, вони мають намір з'ясувати, що було відомо розвідки та правоохоронних органів до, під час і після нападу, а також зіграли в цьому роль якісь іноземні держави. По-друге, голів комітетів цікавить, чи брали участь у заворушеннях особи, які мають або мали у минулому допуском до секретної інформації. Третій аспект розслідування - політика уряду у відповідь на напад.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

За даними джерел агентства Reuters, чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень у США.

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