Штурм Капитолия: ноутбук Пелоси могли украсть для продажи России

При штурме Капитолия ноутбук спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси могли украсть для продажи спецслужбам России. Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет данную версию.

Об этом пишет CNN.

В то же время в ФБР отмечают, что пока нет доказательств кражи ноутбука именно из офиса Пелоси, а инцидент находится на стадии расследования. О возможной причастности жительницы Пенсильвании Райли Джун Уильямс стало известно после того, как ее на видео опознал бывший сожитель.

В показаниях, которые даны под присягой, говорится, что свидетель разговаривал с друзьями Уильямса, которые показали видео, на котором она берет ноутбук или внешний диск из офиса спикера Пелоси.

Информатор "заявил, что Уильямс намеревалась отправить компьютерное устройство другу в Россию, который затем планировал продать устройство Службе внешней разведки". Он также заявил ФБР, что передача ноутбука не состоялась по неизвестным причинам.

При этом пока Уильямс не обвиняется в краже, ей предъявлено обвинение только в насильственном проникновении или хулиганстве. ФБР отмечает, что она сбежала и удалила аккаунты в социальных сетях.

Напомним, ранее Конгресс США начал расследование провалов разведки при штурме Капитолия.

Как сообщило Reuters, действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий 6 января вместе с протестующими.