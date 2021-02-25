"Північний потік-2": велика страхова компанія вийшла з проекту

Велика глобальна страхова компанія Axa вийшла з проекту "Північний потік-2" . При цьому в компанії не називають причину такого рішення.

"Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту", - заявив на прес-конференції директор з ризиків та інвестицій Axa Альбан де Майї Несле.

У той же час він не уточнив, чому компанія залишила проект. Зазначимо, останнім часом європейські компанії масово виходять з "Північного потоку-2", оскільки побоюються американських санкцій.