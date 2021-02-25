UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Северный поток-2": крупнейшая страховая компания вышла из проекта

Автор: РБК-Украина

Крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2". При этом в компании не называют причину такого решения.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил на пресс-конференции директор по рискам и инвестициям Axa Альбан де Майи Несле.

В то же время он не уточнил, почему компания покинула проект. Отметим, в последнее время европейские компании массово выходят из "Северного потока-2", поскольку опасаются американских санкций.

Напомним, ранее немецкая компания Wintershall Dea, которая была одним из крупнейших инвесторов "Северного потока-2", покинула проект. При этом за все время она инвестировала около 730 млн евро. До этого к такому шагу прибегли несколько других участников.

РБК-Украина в материале "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" писало, что "Северный поток-2" могут не достроить, а причиной этому могут стать санкции. Эксперты полагают, что в течение 3-5 лет к этому проекту не вернутся, а вернутся ли после стольких лет - это уже большой вопрос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины проектстрахованиеСеверный поток-2
Читайте также
"Северный поток-2": 18 европейских компаний вышли из проекта или сделают это
Прогноз погоды