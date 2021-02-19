Санкції, Донбас та нафтопровід: які рішення ухвалили на засіданні РНБО

Санкції проти Медведчука і його дружини

Рада нацбезпеки і оборони сьогодні ввела санкції проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб за фінансування тероризму. До списку санкцій потрапив нардеп Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Ці санкції будуть діяти 3 роки.

Також у списку санкцій опинилися:

Константин Вацковський - громадянин Росії;

Валерій Донченко - громадянин Росії;

Наталія Лавренюк - громадянка України;

Сергій Лисогор - громадянин Росії;

Олександр Маслюк - громадянин Росії;

Михайло Попов - громадянин Росії.

Загострення на Донбасі

РНБО сьогодні ухвалила таємне рішення через загострення ситуації на Донбасі. Крім того, президент Володимир Зеленський доручив відповідним органам та посадовцям переглянути рішення РНБО про 5 сценаріїв врегулювання на Донбасі. У разі потреби ці сценарії можуть змінити.

Повернення державі газопроводу

РНБО доручила повернути у державну власність частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Територією України проходить 1433 кілометрів цього нафтопроводу.

Зараз, як зазначили в РНБО, цим нафтопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. Однак ніякої приватизації нафтопроводу не проходило.