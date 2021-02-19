Санкції, Донбас та нафтопровід: які рішення ухвалили на засіданні РНБО

Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, в ході якого було розглянуто низку важливих питань. Зокрема, вирішили ввести санкції проти нардепа Віктора Медведчука та ухвалили таємне рішення щодо Донбасу.
Більше про головні рішення засідання РНБО - в матеріалі РБК-Україна.
Рада нацбезпеки і оборони сьогодні ввела санкції проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб за фінансування тероризму. До списку санкцій потрапив нардеп Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Ці санкції будуть діяти 3 роки.
Також у списку санкцій опинилися:
РНБО сьогодні ухвалила таємне рішення через загострення ситуації на Донбасі. Крім того, президент Володимир Зеленський доручив відповідним органам та посадовцям переглянути рішення РНБО про 5 сценаріїв врегулювання на Донбасі. У разі потреби ці сценарії можуть змінити.
РНБО доручила повернути у державну власність частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Територією України проходить 1433 кілометрів цього нафтопроводу.
Зараз, як зазначили в РНБО, цим нафтопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. Однак ніякої приватизації нафтопроводу не проходило.
Нагадаємо, соціологи розповіли, як змінилося ставлення українців до Зеленського після введення санкцій проти трьох "каналів Медведчука".