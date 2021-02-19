Санкции, Донбасс и нефтепровод: какие решения приняли на заседании СНБО

Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого был рассмотрен ряд важных вопросов. В частности, решили ввести санкции против нардепа Виктора Медведчука и приняли тайное решение по Донбассу.
Больше о главных решениях заседания СНБО - в материале РБК-Украина.
Совет нацбезопасности и обороны сегодня ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц за финансирование терроризма. В список санкций попал нардеп Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Эти санкции будут действовать 3 года.
Также в санкционном списке оказались:
СНБО сегодня приняла тайное решение из-за обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил соответствующим органам и должностным лицам пересмотреть решение СНБО о 5 сценариях урегулирования на Донбассе. В случае необходимости эти сценарии могут изменить.
СНБО поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 километров этого нефтепровода.
Сейчас, как отметили в СНБО, этим нефтепроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. Однако никакой приватизации нефтепровода не проходило.
Напомним, социологи рассказали, как изменилось отношение украинцев к Зеленскому после введения санкций против трех "каналов Медведчука".