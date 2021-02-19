Санкции, Донбасс и нефтепровод: какие решения приняли на заседании СНБО

Санкции против Медведчука и его жены

Совет нацбезопасности и обороны сегодня ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц за финансирование терроризма. В список санкций попал нардеп Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Эти санкции будут действовать 3 года.

Также в санкционном списке оказались:

Константин Вацковский - гражданин России;

Валерий Донченко - гражданин России;

Наталья Лавренюк - гражданка Украины;

Сергей Лисогор - гражданин России;

Александр Маслюк - гражданин России;

Михаил Попов - гражданин России.

Обострение на Донбассе

СНБО сегодня приняла тайное решение из-за обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил соответствующим органам и должностным лицам пересмотреть решение СНБО о 5 сценариях урегулирования на Донбассе. В случае необходимости эти сценарии могут изменить.

Возврат государству газопровода

СНБО поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 километров этого нефтепровода.

Сейчас, как отметили в СНБО, этим нефтепроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. Однако никакой приватизации нефтепровода не проходило.