Зеленський проведе зустріч з Санду. Планують підписати низку договорів

В Офісі українського президента підтвердили візит президента Молдови Майї Санду в Київ. Вона прибуде 12 січня.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Лідери двох країн підпишуть низку двосторонніх документів, зазначили у Зеленського.

"12 січня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі президента Молодови раніше повідомили, що Майя Санду проведе зустріч з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної ради Дмитром Разумковим.

Вона також назвала питання, які хоче обговорити з Зеленським.

"У нас є багато конкретних запитань, на які ми повинні знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху в Європейський союз, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і щодо гідроелектростанції", - зазначила Санду.