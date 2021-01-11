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Зеленский проведет встречу с Санду. Планируют подписать ряд договоров

Автор: Анастасия Рокитна

В Офисе украинского президента подтвердили визит президента Молдовы Майи Санду в Киев. Она прибудет 12 января.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов, отметили у Зеленского.

"12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Молодовы ранее сообщили, что Майя Санду проведет встречу с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Она также назвала вопросы, которые хочет обсудить с Зеленским.

"У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны к ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по поводу гидроэлектростанции", - отметила Санду.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМайя Санду