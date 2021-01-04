У Санду назвали дату візиту президента Молдови в Україну

Новообраний президент Молдови Майя Санду відвідає Україну з офіційним візитом 12 січня. Повний складу молдавської делегації буде оголошено пізніше.

Про це повідомили у прес-службі президента Молдови.

Під час візиту в Київ Санду проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, 10 грудня Конституційний суд Молдови офіційно визнав Майю Санду новим президентом.

Інавгурація Санду пройшла 24 грудня в Кишиневі. При цьому під час своєї промови вона фразу українською мовою. Крім цього вона використовувала російська, гагаузька і болгарська мови.

Зазначимо, Санду перемогла у другому турі президентських виборів в Молдові. Вона отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон - 42,25%.

Раніше про запланований візит Санду повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також РБК-Україна писало, що Санду призначила Ауреліо Чокоя тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни.