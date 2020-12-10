Санду офіційно визнано новим президентом Молдови

Конституційний суд Молдови офіційно визнав Майю Санду новим президентом. Зокрема, затверджено результати виборів президента Молдови.

Про це пише newsmaker.md.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні Конституційного суду адвокат діючого президента Ігоря Додона пропонував перенести його, оскільки по одній зі скарг немає ще остаточного рішення суду. Однак клопотання відхилили.

У той же час глава ЦВК Молдови Дорін Чіміл розповів, що майже за всіма позовами вже винесено рішення. Також він повідомив, що в Апеляційній палаті є дві скарги на те, що у Санду два громадянства.

Після двогодинної наради Конституційний суд затвердив мандат Санду. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Санду перемогла в другому турі президентських виборів в Молдові, який пройшов пройшов 15 листопада. Вона отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон - 42,25%.

Також повідомлялося, що Додон урізав повноваження президента Молдови перед інавгурацією Санду.