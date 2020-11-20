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ЦВК Молдови оголосила про перемогу Санду на виборах

Новость на русском → Кишинів, П'ятниця 20 листопада 2020 13:59
ЦВК Молдови оголосила про перемогу Санду на виборах Фото: Майя Сануду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія Молдови оголосила Майю Санду переможцем виборів президента. Документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду.

Про це на засіданні ЦВК, яке проходить в онлайн-форматі, заявив голова комісії Дорін Чіміл.

"Обраним президентом визнається кандидат Майя Санду, висунута "Партією дії і солідарності", яка отримала найбільше голосів на свою підтримку - 943 006", - заявив він.

Нагадаємо, цього тижня діючий президент Молдови Ігор Додон привітав Санду з перемогою і попросив людей не виходити на протести. Сьогодні він також заявив про необхідність провести зустріч з Санду, щоб обговорити, як буде проходити передача влади.

У коментарі РБК-Україна Санду заявила, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми домовилися, що ми відновимо наші добрі стосунки, що досить скоро у нас буде зустріч і ми будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші відносини", - зазначила вона.

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