Додон урізав повноваження президента Молдови перед інавгурацією Санду

Діючий президент Молдови Ігор Додон урізав президентські повноваження перед інавгурацією своєї наступниці Майї Санду. З підпорядкування президенту вивели Службу інформації і безпеки Молдови.

Про це пише point.md.

Як повідомила прес-секретар президента Кармена Стерпу, Додон сьогодні оприлюднив закон про перехід СІБ Молдови у підпорядкування парламенту.

Відзначимо, напередодні Конституційний суд Молдови призупинив дію цього закону до прийняття остаточного рішення суддями. Якщо ж суд визнає цей закон неконституційним, його рішення не вплине на мандат нового голови СІБ.

Дію закону заблокував депутат PAS і соратник Санду Сергій Литвиненко. Він зазначив, що прийняті парламентом поправки суперечать конституції Молдови.

Сьогодні Санду вимагала відставки чинного прем'єра Іона Кіку. Вона також заявила, що в іншому випадку партія "Дія і солідарність" (PAS) висуне вотум недовіри уряду.

"Якщо в найближчі дні не буде відставки уряду, то, швидше за все, колеги з фракції "Дія і солідарність" запропонують вотум недовіри Кабінету міністрів. Інші партії, особливо соціалісти, кажуть, що теж хочуть дострокових виборів, тому ми пропонуємо найпростіше рішення", - заявила Санду.