RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Санду обходить Додона на виборах у Молдові, підраховано 87% голосів

Автор: РБК-Україна

На вибори президента Молдови, за попередніми даними, лідирує кандидат Майя Санду. Центральна виборча комісія підрахувала вже 87% голосів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК Молдови.

За даними молдавського ЦВК, Санду набирає 51,43% голосів виборців, Додон - 48,57%.

Відзначимо, Санду випереджає Додона як і в першому турі. При цьому в Придністров'ї вона набирає - 15%. Це на 1% більше, ніж в першому турі, або на 1,5 тисячі голосів.

Також повідомляється, що в Синджереї перемагає Додон. При цьому вже почалися підрахунки голосів діаспори, де очікувано лідирує Санду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екзит-поли віддають перемогу Майї Санду. Дані двох опитувань показали її перевагу майже в 10%.

При цьому чинний глава держави Ігор Додон вже анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці, не уточнивши, про що конкретно йде мова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МолдовавыборыІгор Додон