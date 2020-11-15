Санду обходит Додона на выборах в Молдове, подсчитано 87% голосов

На выборах президента Молдовы, по предварительным данным, лидирует кандидат Майя Санду. Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 87% голосов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК Молдовы.

По данным молдавского ЦИК, Санду набирает 51,43% голосов избирателей, Додон - 48,57%.

Отметим, Санду опережает Додона как и в первом туре. При этом в Приднестровье она набирает - 15%. Это на 1% больше, чем в первом туре, или на 1,5 тысячи голосов.

Также сообщается, что в Сынджерее побеждает Додон. При этом уже начались подсчеты голосов диаспоры, где ожидаемо лидирует Санду.

Обновлено от 22:50

После обработки 90% бюллетеней Санду набрала 51,46% голосов избирателей, Игорь Додон - 48,54%.

Напомним, ранее сообщалось, что экзит-полы отдают победу Майе Санду. Данные двух опросов показали ее преимущество почти в 10%.

При этом действующий глава государства Игорь Додон уже анонсировал серьезные изменения во внутренней политике, не уточнив, о чем конкретно идет речь.