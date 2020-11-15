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Вибори у Молдові: екзит-поли віддають перемогу Санду

Новость на русском → Кишинів, Неділя 15 листопада 2020 21:13
Вибори у Молдові: екзит-поли віддають перемогу Санду Фото: Майя Санду (flickr.com/reneweuropegroup)
Автор: РБК-Україна

На виборах президента Молдови лідирує кандидат Майя Санду. Вона обходить чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

Про це пише newsmaker.md з посиланням на дані екзит-полу WatchDog.

Зокрема, за даними WatchDog, Санду набирає 54,7%, Додон - 46,3% голосів виборців. Крім того, за даними екзит-полу Intellect Group (спільного з асоціацією SPERO), у Санду - 54,8%, у Додона - 45,2%.

Вибори у Молдові: екзит-поли віддають перемогу Санду

Фото: дані екзит-полу

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