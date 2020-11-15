Вибори у Молдові: екзит-поли віддають перемогу Санду
Фото: Майя Санду (flickr.com/reneweuropegroup)
На виборах президента Молдови лідирує кандидат Майя Санду. Вона обходить чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.
Про це пише newsmaker.md з посиланням на дані екзит-полу WatchDog.
Зокрема, за даними WatchDog, Санду набирає 54,7%, Додон - 46,3% голосів виборців. Крім того, за даними екзит-полу Intellect Group (спільного з асоціацією SPERO), у Санду - 54,8%, у Додона - 45,2%.
Фото: дані екзит-полу
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