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Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови

Новость на русском → Кишинів, Неділя 15 листопада 2020 21:55
Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Після другого туру виборів президента Молдови чинний глава держави Ігор Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці. З відповідною заявою він виступить найближчими днями.

Про це Додон заявив на брифінгу.

За його словами, він як неформальний лідер найбільшої партії зробить все можливе, щоб попередити дестабілізацію.

"У найближчі два-три дні я заявлю про дуже серйозні зміни... те, що стосується внутрішньої політики в Республіці Молдова. У нас завтра вранці відбудеться зустріч з прем'єром, спікером парламенту, де ми обговоримо нинішню ситуацію, розглянемо проект бюджету на наступний рік", - заявив Додон, не уточнивши, у чому конкретно полягають зміни.

Briefing de presă susținut de candidatul independent, Igor Dodon, după închiderea secțiilor de votare

Briefing de presă susținut de candidatul independent, Igor Dodon, după închiderea secțiilor de votare

Posted by Igor Dodon on Sunday, November 15, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екзит-поли віддають перемогу на виборах у Молдові опонентці Додона - Майї Санду. За даними опитувань, вона обходить його майже на 10%.

Також повідомлялося, що на виборах у Молдові була рекордна явка діаспори та придністровців.

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