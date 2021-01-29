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Росія обрала абхазький сценарій для Донбасу, - Гармаш

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 17:52
Росія обрала абхазький сценарій для Донбасу, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

Представник окупованого Донецька і експерт в українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш вважає, що прийняттям так званої доктрини "Російський Донбас" російська сторона обрала абхазький варіант розвитку конфлікту. Він полягає у фактичній інтеграції регіону до РФ.

Про це він заявив у своєму Facebook.

За його словами, так званий форум у Донецьку позначив дві чіткі тенденції.

"Перша - Росія не має наміру приєднувати до себе цей регіон де-юре. Друга - Кремль обрав абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, тобто, інтеграція де-факто", - зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що на практиці це буде виражатися в поголовній паспортизації, розриві усіх зв'язків місцевого населення з Україною та штучному створенні етнічно монолітного "російського народу Донбасу".

Крім того, Гармаш додав, що Росія фальсифікує історію, щоб довести існування окремого "російського народу Донбасу".

Відзначимо, Абхазія в 1930-х роках стала автономною республікою в складі Грузинської РСР, до цього вони були рівноправними суб'єктами в рамках союзного договору. Однак з наближенням розпаду СРСР в регіоні наростали ідеї про незалежність. У 1990 році Абхазька РСР проголосила суверенітет, і в ході політичного конфлікту з Тбілісі повернулася до конституції 1925 року.

Ці розбіжності призвели до збройного конфлікту 1992 - 1993 років. Грузинські війська було витіснено з території Абхазії, з кінця 1993 року під егідою ООН велися мирні переговори. Пізніше Росія ввела свій миротворчий контингент і в 1994 році Тбілісі та Сухумі підписали мирну угоду.

На території Абхазії провели "референдум", за підсумками якого було оголошено незалежність. Україна і більшість країн світу не визнали її. Згідно з міжнародним правом, це грузинська територія. Росія визнала незалежність Абхазії після того, як виступила на її боці у війні проти Грузії в 2008 році.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на прийняття доктрини "Російський Донбас" і порівняв її з фантастичним романом.

Сьогодні у президента Росії Володимира Путіна виключили можливість включення окупованого Донбасу до складу РФ.

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