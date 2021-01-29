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У Путіна виключили приєднання Донбасу: питання не стоїть на порядку денному

Новость на русском → Москва, П'ятниця 29 січня 2021 11:48
У Путіна виключили приєднання Донбасу: питання не стоїть на порядку денному Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. Це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зокрема, він прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян включити окуповані частини Донецької та Луганської областей до складу Росії.

"Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації. Ані прямо, ані побічно цього питання (про приєднання Донбасу, - ред.) на порядку денному не стоїть", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, цими днями в окупованому Донецьку проходить так званий форум за участю, в тому числі, російських політиків і пропагандистів. На форумі прийняли доктрину "Російський Донбас", яка передбачає захоплення всієї території Донецької і Луганської областей України.

Відзначимо, влітку 2020 року у Путіна вже заявляли, що не знають про кроки в бік ще більшого зближення Росії з окупованим Донбасом. Це стало реакцією на заяву колишнього ватажка так званої "Донецької народної республіки" Олександра Бородая про те, що окремі райони незабаром нібито будуть приєднані до Росії.

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