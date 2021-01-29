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Кулеба про доктрину "Російський Донбас": нікому не заборонено писати фантастику

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 16:03
Кулеба про доктрину "Російський Донбас": нікому не заборонено писати фантастику Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Так звану доктрину "Російський Донбас", яку прийняла окупаційна влада окремих районів Донецької та Луганської областей, нагадує фантастичний роман.

Про це на брифінгу після засідання Люблінського трикутника заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що загроза для України була створена в 2014 році з початком російської агресії, з появою її збройних сил в Криму та ОРДЛО.

"З тих пір стратегія України була чіткою, ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій. Але стратегія базується на простому принципі - невідворотне повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах", - сказав міністр.

Він додав, що окупанти можуть приймати "все, що завгодно", але Україна розуміє всі ризики і готова до них.

Нагадаємо, у президента Росії Володимира Путіна теж відреагували на цю "доктрину" і заклики включити окупований Донбас до складу Росії. Зокрема, в Кремлі виключили таку можливість і заявили, що це не стоїть на порядку денному.

А глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що з Росією неможливо домовитися про врегулювання на Донбасі.

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