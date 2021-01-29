ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Арестович про доктрину "Російський Донбас": підрив мінських і нормандських угод

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 10:53
Арестович про доктрину "Російський Донбас": підрив мінських і нормандських угод Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Донецьку проходить так званий форум за участю представників "місцевої влади", російських політиків і пропагандистів. Вчора в ході нього було прийнято доктрину "Російський Донбас", яка є прямим підривом мінських і нормандських угод.

Про це у Facebook заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, доктрину було презентованр як "ідеологічне обгрунтування культури і цінностей "русского мира" як об'єднуючого начала Росії і Донбасу". У цьому "документі" самопроголошені утворення на окупованих територіях називають нібито російськими національними державами.

Арестович зазначає, що в доктрині спочатку говориться про необхідність захоплення всієї території Донецької та Луганської областей з подальшою ліквідацією України і створення на її території російської держави-наступника.

"Якщо повернутися від ідеології до сьогоднішньої політичної практиці, то доктрина "Русского мира/Донбасса", з документально оформленою метою ліквідації України - це прямий, пряміше нікуди підрив мінських і всього іншого пулу нормандських угод", - додав Арестович.

На його думку, "русские - це ми, русичі, Русь зібралася навколо Києва, сьогодні має форму історичної України".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Росія відправила своїх пропагандистів на "форум" в Донецьку, і МЗС України вже ініціював для них заборону на в'їзд до країни.

Також повідомлялося, що в прийнятій доктрині "Російський Донбас" не згадується про включення окупованих територій до складу Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Донбас Доктрина ОРДЛО Контактная група
NEWS
Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
DAILY
Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі