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Россия выбрала абхазский сценарий для Донбасса, - Гармаш

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 17:52
Россия выбрала абхазский сценарий для Донбасса, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

Представитель оккупированного Донецка и эксперт в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш считает, что принятием так называемой доктрины "Русский Донбасс" российская сторона выбрала абхазский вариант развития конфликта. Он заключается в фактической интеграции региона в РФ.

Об этом он заявил в своем Facebook.

По его словам, так называемый форум в Донецке обозначил две четкие тенденции.

"Первая - Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая - Кремль избрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что на практике это будет выражаться в поголовной паспортизации, разрыве всех связей местного населения с Украиной и искусственном создании этнически монолитного "русского народа Донбасса".

Кроме того, Гармаш добавил, что Россия фальсифицирует новейшую историю, чтобы доказать существование отдельного "русского народа Донбасса".

Отметим, Абхазия в 1930-х годах стала автономной республикой в составе Грузинской ССР, до этого они были равноправными субъектами в рамках союзного договора. Однако с приближением распада СССР в регионе нарастали идеи о независимости. В 1990 году Абхазская ССР провозгласила суверенитет, и в ходе политического конфликта с Тбилиси вернулась к конституции 1925 года.

Эти разногласия привели к вооруженному конфликту 1992 - 1993 годов. Грузинские войска были вытеснены с территории Абхазии, с конца 1993 под эгидой ООН велись мирные переговоры. Позже Россия ввела свой миротворческий контингент и в 1994 году Тбилиси и Сухуми подписали мирное соглашение.

На территории Абхазии провели "референдум", по итогам которого была объявлена независимость. Украина и большинство стран мира не признали ее. Согласно международному праву, это грузинская территория. Россия признала независимость Абхазии после того, как выступила на ее стороне в войне против Грузии в 2008 году.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие доктрины "Русский Донбасс" и сравнил ее с фантастическим романом.

Сегодня у президента России Владимира Путина исключили возможность включения оккупированного Донбасса в состав РФ.

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