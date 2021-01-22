Росія назвала умову розширення нормандського формату щодо Донбасу

Для розширення нормандського формату щодо мирного врегулювання на Донбасі необхідний консенсус усіх сторін. На даний момент його немає.

Про це пише ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

Відзначимо, до нормандського формату входять Україна, Росія, Німеччина і Франція.

"Розширення кола учасників переговорного процесу можливо лише на основі консенсусу, про наявність якого на сьогоднішній день говорити не доводиться", - заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перенесення зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Відеоконференція мала пройти 22 січня, але її перенесли на кілька днів за погодженням сторін.

За розширення нормандського формату виступає Україна. Зокрема, Київ сподівається, що новий президент США Джо Байден зможе підсилити переговори.

"Сполучені Штати Америки на сьогодні - гарант безпеки в світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", - заявляв український президент Володимир Зеленський.