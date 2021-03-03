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Не Росія. Держдеп назвав головного противника США в 21 столітті

Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним противником у 21 столітті. Головним противником для США є Китай.

Про це на брифінгу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря, Росія відноситься тільки до "серйозних викликів" для Вашингтону, а от американсько-китайські відносини є "найбільшим геополітичним викликом 21 століття".

"Кілька країн представляють серйозний виклик для нас, в тому числі Росія, Іран і Північна Корея. Є і серйозні кризи, з якими нам доводиться мати справу, в тому числі в Ємені, Ефіопії та М'янмі. Але виклик з боку Китаю - зовсім інша справа", - сказав він.

Блінкен наголосив, що Китай є єдиною країною, яка володіє економічною, дипломатичною, військовою та технологічною міццю, яка "кидає серйозний виклик стабільній і відкритій міжнародній системі". З Китаєм, на його думку, потрібно взаємодіяти з позиції сили.

"Наші відносини з Китаєм будуть конкурентними там, де вони повинні бути, тісними там, де вони можуть бути, і ворожими, коли вони повинні такими бути", - додав глава Держдепу.

Нагадаємо, до цього у Пентагоні заявляли, що Росія залишається загрозою для США і Європи, попри санкції.

Крім того, нещодавно Євросоюз та США домовилися разом протистояти викликам з боку Росії та Китаю.

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