Не Россия. Госдеп назвал главного противника США в 21 веке

Администрация президента США Джо Байдена не считает Россию главным геополитическим противником в 21 веке. Главным противником для США является Китай.
Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря, Россия относится только к "серьезным вызовам" для Вашингтона, а вот американо-китайские отношения являются "крупнейшим геополитическим вызовом 21 века".
"Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея. Есть и серьезные кризисы, с которыми нам приходится иметь дело, в том числе в Йемене, Эфиопии и Мьянме. Но вызов со стороны Китая - совсем другое дело", - сказал он.
Блинкен подчеркнул, что Китай является единственной страной, обладающей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, которая "бросает серьезный вызов стабильной и открытой международной системе". С Китаем, по его мнению, нужно взаимодействовать с позиции силы.
"Наши отношения с Китаем будут конкурентными там, где они должны быть, тесными там, где они могут быть и враждебными, когда они должны такими быть", - добавил глава Госдепа.
Напомним, до этого в Пентагоне заявляли, что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции.
Кроме того, недавно Евросоюз и США договорились вместе противостоять вызовам со стороны России и Китая.