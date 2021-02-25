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Пентагон: Росія залишається загрозою для США і Європи, незважаючи на санкції

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 25 лютого 2021 04:58
Пентагон: Росія залишається загрозою для США і Європи, незважаючи на санкції Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Росія становить загрозу для Сполучених Штатів та їхніх європейських партнерів, незважаючи на введені відносно Москви економічні санкції. Про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Уолтерс.

Його цитує прес-служба Пентагону.

На думку генерала, Росія нібито «проводить дестабілізуючі і зловмисні дії», багато з яких ведуться поряд з Європою.

"Росія залишається постійною загрозою існування для США і наших європейських союзників", - зазначив Уолтерс.

Він також звинуватив Росію і Китай у мілітаризації Арктики. Представник Пентагону високого рангу заявив, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.

Нагадаємо, раніше Зовнішня розвідка Естонії заявила, що незважаючи на пандемію коронавіруса, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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