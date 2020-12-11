Росія єдина, з ким потрібно вести переговори з Донбасу, - Данілов

Україна повинна обговорювати питання війни на Донбасі тільки з Росією. Бойовики в ОРДЛО нічого не вирішують.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що в поточній ситуації Україна не може вирішити питання на Донбасі військовим шляхом, а тому доводиться вести постійні переговори.

"Всі переговори, які сьогодні йдуть, пов'язані з великим бажанням завершити цю війну. Але розмовляти з людьми, які не приймають ніяких рішень - це просто трата часу. Єдина інституція, з якою ми повинні говорити - це Росія. Інші люди - це найманці, це колаборанти", - сказав Данілов.

Раніше сьогодні радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявив, що Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в 4 рази збільшити складу місії ОБСЄ.

Також повідомлялося, що українська сторона СЦКК фіксує збільшення випадків застосування снайперів російсько-окупаційними силами на Донбасі. У листопаді ворожі снайпери чотири рази обстрілювали позиції ООС.

Крім цього, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на сьогодні немає передумов для нормандської зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в 2021 році. Це пов'язано з тим, що Москва не змінює свою позицію.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня очевидці розповідають, через які жахи проходять полонені в ОРДЛО. Також гості студії, серед яких Міхеіл Саакашвілі, Олексій Данілов, Ігор Кузін, Михайло Радуцький та інші, дискутують на тему жорсткого карантину в Україні через пандемію коронавірусу, обговорюють російську вакцину і не тільки.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакцинації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які використовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

А завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград прокоментувала страхи батьків, пов'язані з вакцинацією.

Наталія Виноград

Не обійшлося й без скандалів. Так, наприклад, пропонуємо подивитися суперечку між народним депутатом Олексієм Гончаренком та міністром Максимом Степановим про фінансування щодо проведення вакцинації в Україні.

Степанов і Гончаренко

Минулого тижня також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про податкові ініціативи, які спровокували протести ФОПів, та про те, чому влада змінила свою позицію щодо їх впровадження.

Дмитро Наталуха