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Кравчук не бачить передумов для нормандської зустрічі в 2021

Новость на русском → Київ, Четвер 10 грудня 2020 17:03
Кравчук не бачить передумов для нормандської зустрічі в 2021 Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні немає передумов для нормандської зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в 2021 році. Це пов'язано з тим, що Москва не змінює свою позицію.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив глава делегації України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Поки що я (передумов, - ред.) не бачу. Поки не бачу тому, що Росія висуває одну і ту ж тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось кажуть. Але фактично зараз Росія каже "нема потреби зустрічатися в нормандському форматі тому, що не виконано завдання минулої нормандської зустрічі 9 грудня", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, Україна основні завдання виконала, а Росія не виконує свою частину.

"В Парижі цей документ підписав президент Путін. Він його підписав не для України, а для Росії, але не виконує. Вони граються в піжмурки: говорять одне, думають інше, роблять третє", - додав Кравчук.

Він підкреслив, що сумнівається у відповідальних діях російської сторони, але після зимових свят "ми побачимо, куди рухається політична ситуація".

Нагадаємо, раніше в Кремлі виключили проведення нормандського саміту найближчим часом та заявили, що для переговорів Володимира Путіна і Володимира Зеленського на сьогодні "немає субстанції".

У той же час повідомлялося, що Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель хочуть активізувати роботу радників "нормандської четвірки".

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