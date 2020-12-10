Бойовики на Донбасі системно застосовують снайперський вогонь, - СЦКК

Бойовики на Донбасі системно застосовують снайперський вогонь проти підрозділів Збройних сил України. У листопаді було зафіксовано чотири випадки його застосування.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Така тенденція спостерігається з початку дії режиму припинення вогню.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що офіцери-спостерігачі продовжують фіксувати системне застосування збройними формування РФ снайперського вогню проти підрозділів ЗСУ", - вказано у повідомленні.

Зокрема, протягом листопаду зафіксовано чотири випадки застосування снайперського вогню, у результаті якого загинув один український військовослужбовець ЗС України, а ще одного - було поранено.

"Важливо зазначити, що крім особового складу ЗС України, ціллю для ворожих снайперів стають камери спостереження, що використовують передові українські підрозділи для ведення спостереження за противником та фіксації їх злочинних дій", - наголошують у СЦКК.

Про всі випадки порушення режиму припинення вогню бойовиками Українська сторона СЦКК негайно інформує СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 4 грудня бойовики на Донбасі в черговий раз відкрили снайперський вогонь по українських позиціях. Був поранений боєць ООС.

Як писало РБК-Україна, у листопаді в районі Авдіївки Донецької області в результаті снайперського вогню був поранений український військовий, який згодом помер. Таким чином, з початку перемир'я на Донбасі українська сторона втратила вже п'ять військовослужбовців.