Росії вигідно тримати конфлікт у Придністров'ї замороженим, - експерт

Поки конфлікт у Придністров'ї не має шансів на рішення. Якщо можливо досягти прогресу в придністровському питанні, то тільки за участю України.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь, йдеться в матеріалі "Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ".

За його словами, рішення конфлікту можливе через вплив на еліти, які мають бізнес-інтереси як у Молдові, так і в Україні.

"Придністровський конфлікт буде залишатися тією "гангреною", який буде використовуватися для руйнування молдавської державності зсередини. Це інструментарій, з допомогою якого Кремль зберігає свій вплив на пострадянському просторі. І конфлікти, які починала Росія за весь цей час, пов'язані і використовуються саме з цією метою", – сказав Самусь.

Як він вважає, є й конкретні кроки, які Україна та Молдова можуть зробити, щоб принаймні знизити присутність російських військових в регіоні.

Це заборонити ротацію, вирішити питання щодо сепаратистів, які без проблем їздять і Кишинів, і в Одесу через корупцію на кордоні, і спокійно літають з аеропортів, як Молдови, так і з України, додав екс-міністр оборони Молдови Анатол Шалару.

Нагадаємо, як заявив Володимир Путін, Російська Федерація виведе своїх миротворців з Придністров'я, коли складеться сприятлива ситуація. Для цього повинні бути виконані декілька умов.

Раніше обраний президент Молдови Майя Санду зажадала вивести війська і миротворців Російської Федерації з Придністров'я.