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Путін назвав умови виведення миротворців з Придністров'я

Новость на русском → Москва, Четвер 17 грудня 2020 14:07
Путін назвав умови виведення миротворців з Придністров'я Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація виведе своїх миротворців з Придністров'я, коли складеться сприятлива ситуація. Для цього мають бути виконані декілька умов.

Про це на підсумковій прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, Москва давно чує від Заходу вимоги вивести миротворчий контингент з Придністров'я. Він також наголосив, що новообраний президент Молдови Майя Санду також є представником західних країн, оскільки має румунський паспорт.

"Загалом ми за те, щоб вивести, як тільки дозріє відповідна обстановка. Як тільки буде налагоджено нормальний діалог між Придністров'ям та іншою частиною Молдови. Як тільки підуть всі шляхом миру і примирення ситуації", - зазначив Путін.

Він додав, що під час президентства Володимира Вороніна сторони були близькі до виведення миротворців.

"Але в останній момент представники західних країн на нього натиснули, він відмовився, відійшов від колишніх домовленостей. І вирішення придністровського питання було відкладено на невизначений термін... Рано чи пізно цю проблему має бути вирішено", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Молдови Майя Санду вимагала вивести війська і миротворців Російської Федерації з Придністров'я.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслював, що Київ продовжить наполягати на виведенні російських миротворців з цього регіону.

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