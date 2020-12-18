России выгодно держать конфликт в Приднестровье замороженным, - эксперт

Пока конфликт в Приднестровье не имеет шансов на решение. Если возможно достичь прогресса в приднестровском вопросе, то только при участии Украины.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, говорится в материале "Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ".

По его словам, решение конфликта возможно через влияние на элиты, которые имеют бизнес-интересы как в Молдове, так и в Украине.

"Приднестровский конфликт будет оставаться той "гангреной", который будет использоваться для разрушения молдавской государственности изнутри. Это инструментарий, с помощью которого Кремль сохраняет свое влияние на постсоветском пространстве. И конфликты, которые начинала Россия за все это время, связаны и используются именно с этой целью", – сказал Самусь.

Как он считает, есть и конкретные шаги, которые Украина и Молдова могут сделать, чтобы по крайней мере снизить присутствие российских военных в регионе.

Это запретить ротацию, решить вопрос по поводу сепаратистов, которые без проблем ездят и в Кишинев, и в Одессу из-за коррупции на границе, и спокойно летают из аэропортов, как из Молдовы, так и из Украины, добавил экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару.

Напомним, как заявил Владимир Путин, Российская Федерация выведет своих миротворцев из Приднестровья, когда сложится благоприятная ситуация. Для этого должны быть выполнены несколько условий.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести войска и миротворцев Российской Федерации из Приднестровья.