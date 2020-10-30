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Рішення КСУ: у "Слузі народу" назвали три шляху виходу з кризи

Автор: Дмитро Левицький

Держава має три шляхи виходу з кризи, яку спровокувало рішення Конституційного суду щодо відповідальності за недостовірне декларування. "Слуга народу" закликає народних депутатів підтримати ініціативу президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у заяві політичної сили в офіційному Telegram-каналі.

"Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця", - заявили в СН.

Третім шляхом вирішення кризи в "Слузі народу" назвали ухвалення запропонованого Зеленським законопроекту про припинення повноважень всіх суддів КСУ.

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"Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним. Закликаємо всіх відповідальних та проукраїнських народних депутатів згадати, що Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз", - наголосили в партії.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс до Ради пропозицію припинити повноваження суддів КСУ після рішення щодо декларування.

Як писало РБК-Україна, цю ініціативу Зеленського підтримали у Європейському парламенті.

Водночас голова КСУ заявив про ознаки конституційного перевороту в законопроекті, який запропонував Зеленський.

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