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Решение КСУ: в "Слуге народа" назвали три пути выхода из кризиса

Автор: Дмитрий Левицкий

У государства есть три пути выхода из кризиса, который спровоцировало решение Конституционного суда по ответственности за недостоверное декларирование. "Слуга народа" призывает народных депутатов поддержать инициативу президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении политической силы в официальном Telegram-канале.

"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядочности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьбу этих судей и их ничтожных решений решит улица", - заявили в СН.

Третьим путем решения кризиса в "Слуге народа" назвали принятие предложенного Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ.

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"Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным. Призываем всех ответственных и проукраинских народных депутатов вспомнить, что Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из подобных кризисов", - подчеркнули в партии.

Напомним, сегодня Зеленский внес в Раду предложение прекратить полномочия судей КСУ после решения по декларированию.

Как писало РБК-Украина, эту инициативу Зеленского поддержали в Европейском парламенте.

В то же время глава КСУ заявил о признаках конституционного переворота в законопроекте, который предложил Зеленский.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныПарламентзаконопроектСлуга народа