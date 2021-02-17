Репресії в Криму: Україна висловила протест Росії і підніме це питання в ООН

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через затримання кримських татар. Україна підніме це питання на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Крім того, інформацію про репресії в Криму буде винесена Україною 23 лютого 2021 року на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН.
"Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта, готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення" - заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
МЗС закликає міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові.
Раніше в МЗС України заявили, що Росія окупацією українського Криму створила прецедент силової зміни кордонів.