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Репрессии в Крыму: Украина выразила протест России и поднимет этот вопрос в ООН

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за задержания крымских татар. Украина поднимет этот вопрос на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кроме того, информация о репрессиях в Крыму будет вынесена Украиной 23 февраля 2021 года на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

МИД призывает международных партнеров дать надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия оккупацией украинского Крыма создала прецедент силового изменения границ.

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