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РФ здійснює воєнний злочин: у Зеленського прокоментували обшуки в Криму

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 12:10
РФ здійснює воєнний злочин: у Зеленського прокоментували обшуки в Криму Фото: постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич (president gov ua1)
Автор: Анастасія Рокитна

Представництво президента України в Автономній Республіки Крим засуджує обшуки російських силовиків у кримських татар. Це воєнний злочин.

Про це йдеться у заяві представництва.

У заяві говориться, що такі дії РФ спрямовані на переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують.

"Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта - знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму", - йдеться у заяві.

У представництва зазначили, що ці факти фіксують і передають до правоохоронних органів.

Зазначимо, сьогодні зранку російські силовики провели обшуки у кримських татар. В ході обшуків затримали 7 осіб.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові.

Справи відкрили за ч. 2 ст. 162 (порушення недотор-канності житла) і ч. ст 2. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше у Криму відбулись обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.

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