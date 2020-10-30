Реєстр е-декларацій знову відкритий для публічного доступу
НАЗК відновило доступ до Реєстру електронних декларацій. Це зробили на виконання рішення президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів.
Про це повідомили у прес-службі НАЗК.
Зазначається, що Кабмін на позачерговому засіданні прийняв розпорядження , яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.
"На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру за посиланням https://public.nazk.gov.ua", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, середу, 28 жовтня, з 19:00 Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Пізніше в КСУ заявили, що скасували перевірку електронного декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади.
РБК-Україна писало, що 29 жовтня Кабмін зобов'язав НАПКА невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.