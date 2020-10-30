ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Реєстр е-декларацій знову відкритий для публічного доступу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 00:17
Реєстр е-декларацій знову відкритий для публічного доступу Фото: глава НАЗК Олександр Новіков (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

НАЗК відновило доступ до Реєстру електронних декларацій. Це зробили на виконання рішення президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Зазначається, що Кабмін на позачерговому засіданні прийняв розпорядження , яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

"На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру за посиланням https://public.nazk.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, середу, 28 жовтня, з 19:00 Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Пізніше в КСУ заявили, що скасували перевірку електронного декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади.

РБК-Україна писало, що 29 жовтня Кабмін зобов'язав НАПКА невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика реестр НАПК
NEWS
ДБР викликало на допит голову Конституційного суду
Инна Собораредактор стрічки новин ДБР викликало на допит голову Конституційного суду
DAILY
Віце-прем’єр Олег Уруський: Україна не має ніякої необхідності в ядерній зброї
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Віце-прем’єр Олег Уруський: Україна не має ніякої необхідності в ядерній зброї