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Реестр е-деклараций снова открыт для публичного доступа

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 00:17
Реестр е-деклараций снова открыт для публичного доступа Фото: глава НАПК Александр Новиков (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило доступ к Реестру электронных деклараций. Это сделали во исполнение решения президента Владимира Зеленского и Кабинета министров.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что Кабмин на внеочередном заседании принял распоряжение , которое обязало НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

"Во исполнение распоряжения НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке https://public.nazk.gov.ua", - говорится в сообщении.

Напомним, среду, 28 октября, с 19:00 Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Позже в КСУ заявили, что отменили проверку электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

РБК-Украина писало, что 29 октября Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

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