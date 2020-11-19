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Розблокування роботи КПВВ на Донбасі: сторони узгодили технічні деталі

Автор: Дмитро Левицький

Позачергове засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи завершилося. Головною темою переговорів було розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Як розповіли в українській делегації, сьогодні сторони узгодили технічні деталі щодо розблокування Росією роботи КПВВ "Золоте" та "Щастя". Робота у цьому напрямку триває.

"На жаль, попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася", - додали в українській делегації.

Чергове засідання ТКГ, як зазначає українська сторона, планується на 24-25 листопада.

Нагадаємо, сьогодні Україна скликала позачергове засідання ТКГ, щоб обговорити питання розблокування роботи КПВВ на Донбасі. Засідання тривало з 14:00 дня.

Також РБК-Україна писало, що США закликали Росію негайно відновити роботу всіх КПВВ на Донбасі.

До цього з подібною заявою виступило посольство Британії в Україні, а також до Росії зверталися міністерства закордонних справ Німеччини та Франції.

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