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Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали

Автор: Дмитрий Левицкий

Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы завершилось. Главной темой переговоров было разблокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Как рассказали в украинской делегации, сегодня стороны согласовали технические детали относительно разблокирования Россией работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа в этом направлении продолжается.

"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической и безопасностной подгрупп российская сторона отказалась", - добавили в украинской делегации.

Очередное заседание ТКГ, как отмечает украинская сторона, планируется на 24-25 ноября.

Напомним, сегодня Украина созвала внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить вопрос разблокирования работы КПВВ на Донбассе. Заседание длилось с 14:00 дня.

Также РБК-Украина писало, что США призвали Россию немедленно возобновить работу всех КПВВ на Донбассе.

До этого с подобным заявлением выступило посольство Великобритании в Украине, а также к России обращались министерства иностранных дел Германии и Франции.

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